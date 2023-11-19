المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة أمريكية في أربيل شمالي العراق

أفاد بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، بأنها استهدفت قاعدة للقوات الأمريكية بطائرة مسيرة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، في إطار الرد على العمليات الاسرائلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان وُزع صباح اليوم على موقع الإعلام الحربي التابع للمقاومة، أن مجاهدي المقاومة استهدفوا "قـاعـدة الاحتلال الأمريكي (حرير) شمالي العراق، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ عملياتها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة التي تجاوزت 54 عملية استهداف بالطائرات المسيرة والصواريخ طالت القواعد العسكرية العراقية والسورية التي تضم قوات أمريكية، فضلا عن استهداف إيلات داخل الأراضي الاسرائلية بشكل شبه يومي.

وتصر الحكومة العراقية على أن القواعد العسكرية العراقية في "عين الأسد" بمحافظة الأنبار و"حرير" وقاعدة مطار أربيل في إقليم كردستان، تضم قوات أمريكية جرى التعاقد معها لتدريب القوات العراقية على الأسلحة والمعدات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وهي قوات تضم مستشارين وخبراء وليست قوات قتالية.