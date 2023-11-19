الإمارات توجه قافلة مساعدات من 13 حافلة إلى غزة

تحركت اليوم الأحد قافلة مساعدات إنسانية إماراتية من مدينة العريش إلى معبر رفح؛ تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة ليتم توزيعها تحت إشراف إماراتي.



وتضم القافلة (13) شاحنة بحمولة مساعدات 5ر272 طن وتتضمن 16 ألفا و800 طرد غذائي بوزن 252 طنا محملة على 10 شاحنات.



ويستفيد من طرود الغذاء 84 ألف شخص إلى جانب تقديم 360 خيمة بوزن 5ر20 طن محملة على 3 شاحنات.



وقالت وكالة أنباء الامارات (وام) إن الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين من خلال تسيير جسر جوي وصل عدده 49 طائرة حتى الآن لتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة.