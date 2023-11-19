السعودية وقطر ترسلان 80 طن مساعدات لإغاثة غزة إلى مطار العريش

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الأحد، طائرتين تنقلان مساعدات متنوعة، لتقديمها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أن الطائرة الأولى من السعودية، وتحمل 41 طنا من المساعدات الإنسانية المختلفة، والطائرة الثانية من دولة قطر، وتحمل 39 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة.



وأشار زايد، إلى أن عدد الطائرات التي وصلت مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي وصل إلى 147 طائرة، حملت على متنها 3619 طنا من المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.