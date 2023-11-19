مدير منظمة الصحة العالمية: أوقفوا إطلاق النار الآن

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بوقف إطلاق النار في قطاع غزة في الوقت الذي تعمل فيه المنظمة على وضع خطة لإنقاذ المرضى المتبقين من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، في أسرع وقت ممكن.

وجاء في منشور لأدهانوم جيبريسوس مساء السبت عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، أن الموظفين زاروا المستشفى يوم السبت ووجدوا أن "الوضع يرثى له".

وقال:"رأى الفريق أن المستشفى لم يعد قادرا على أداء وظيفته: لا يوجد ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا وقود، كما استنفدت الإمدادات الطبية".

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية يوم السبت أن الفريق عثر على مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى وتم إبلاغه أن أكثر من 80 شخصا دفنوا فيها.

وذكر البيان أنه "وبسبب الحدود الزمنية المرتبطة بالوضع الأمني، لم يتمكن الفريق من قضاء سوى ساعة واحدة داخل المستشفى، الذي وصفوه بـ”منطقة الموت”، والوضع بـ”اليائس. وكانت آثار القصف وإطلاق النار واضحة".

وأضاف البيان أن ممرات المستشفى وأرضياته كانت مليئة بالنفايات الطبية وغيرها من النفايات، مما زاد من خطر العدوى. وأن نقص المياه النظيفة والوقود والأدوية والغذاء وغيرها من المساعدات الأساسية على مدى الأسابيع الستة الماضية أدى إلى توقف مستشفى الشفاء عن العمل بشكل أساسي كمرفق طبي.

وكتب مدير منظمة الصحة العالمية أنه:"بالنظر إلى هذا الوضع المزري وحالة العديد من المرضى، بما في ذلك الأطفال الرضع، طلب العاملون الصحيون الدعم لإجلاء المرضى الذين لا يستطيعون تلقي الرعاية المنقذة للحياة هناك بعد الآن".

وقال إنهم يعملون مع الشركاء ويطلبون الدعم لهذه الخطة. ولم يذكر تيدروس اسم إسرائيل، التي استولى جيشها على المستشفى، أو حركة حماس الفلسطينية، التي تحكم قطاع غزة.

وكتب تيدروس"إننا ندعو بشكل متواصل من أجل حماية الصحة والمدنيين. الوضع الحالي لا يطاق وغير مبرر".

وأضاف "أوقفوا إطلاق النار الآن".