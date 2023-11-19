شمال سيناء تستعد للحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي

أعلنت محافظة شمال سيناء، الاستعداد لانطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الحيوانات ضد مرضي الحمى القلاعية و حمي الوادي المتصدع لعام 2023.



وكشف بيان محافظة شمال سيناء، أن الحملة ستنطلق يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، فعاليات الحملة القومية الثالثة لتحصين الحيوانات ضد مرضي الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع لعام 2023 بجميع مراكز المحافظة.



وحدد البيان نشاط الحملة في 25 منطقة بمركز العريش و12 منطقة بمركز الشيخ زويد و15 في مركز بئر العبد و12 في مركز نخل و12 منطقة في مركز الحسنة و5 مناطق في مركز رفح، وذلك وفقا للجدول الزمنية.