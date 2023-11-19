مسئولون أمريكيون ينفون التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل للإفراج عن رهائن

نفى مسئولون أمريكيون تقريرا عن التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل للإفراج عن عدد غير معروف من الرهائن المحتجزين في غزة، لكنهم قالوا إن الجهود للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق مستمرة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون أمس السبت على منصة "إكس": "لم نتوصل إلى اتفاق بعد، لكننا نواصل العمل بجد للتوصل إلى اتفاق".

وجاء تصريح واتسون ردا على تقرير مساء أمس السبت في صحيفة واشنطن بوست يقول إن إسرائيل والولايات المتحدة وحماس اتفقت على توقف مؤقت فى حرب غزة مقابل إطلاق حماس سراح النساء والأطفال الذين تحتجزهم كرهائن.

ورفض متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق على أي جانب من جوانب وضع الرهائن لصحيفة واشنطن بوست.

ويعتقد أن نحو 239 شخصا محتجزون في غزة. وسيسمح الوقف المؤقت للقتال أيضا بزيادة كمية المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، لدخول القطاع المحاصر، حسبما ذكرت واشنطن بوست.

وأفادت تقارير بأن المحادثات جارية منذ عدة أسابيع بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن.