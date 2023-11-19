الري: خطة تنفيذية لزيادة الاعتماد على المكونات المحلية في صيانة محطات رفع المياه

وجه وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، بسرعة الانتهاء خلال شهر من إعداد خطة ورؤية محددة لرفع كفاءة وتطوير أداء مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة للوزارة.

وكلف سويلم، بإعداد تقييم بناءً على مؤشرات أداء محددة وأرصاد دقيقة لحالة المحطات على الطبيعة، وإعداد حصر باحتياجات المحطات التابعة للمصلحة سواء من حيث الاحتياجات الفنية "وحدات الرفع - صناديق التروس - قطع الغيار"، أو الاحتياجات البشرية من العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات لضمان الوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة، ووضع أولويات لهذه الاحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية على عدة سنوات تتضمن الميزانية المقترحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، والتحسن المتوقع في أداء محطات الرفع.

كما وجه بإعداد خطة للاحتياجات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة تتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطات، مع زيادة الاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في العمالة.

وطالب سويلم، بإعداد خطة تنفيذية لزيادة الاعتماد على المكونات وقطع الغيار المصنعة محليا لتنفيذ أعمال الإحلال والصيانة للمحطات وأعمال العمرات للوحدات؛ بهدف تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مع التوجيه بزيادة الاعتماد على الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ أعمال صيانة المحطات ذاتيا.

واستعرض سويلم، في اجتماع عقده، اليوم الأحد، نتائج الإجراءات التي سبق تنفيذها في محطة الطابية بالإسكندرية، والتي اشتملت على تأهيل وحدات الطلمبات وتوفير محركات جديدة وتزويد المحطة بماكينة تنظيف الأعشاب مما ساهم بشكل فعال في رفع كفاءة الوحدات بالمحطة وما ترتب على ذلك من تحسن في قدرات رفع المياه بالمحطة والخفض الناتج عن ذلك في عدد ساعات التشغيل واستهلاك الطاقة الكهربائية.

ووجّه وزير الري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بالمحطات، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض استهلاك الطاقة بها، من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة، ترشيدا للطاقة ولمراعاة البعد البيئي، والعمل على تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، خاصة أن إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية للمحطات يصل إلى 2571 جيجا وات ساعة يقابلها انبعاثات قدرها حوالي مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وتتولى مصلحة الميكانيكا والكهرباء إدارة وتشغيل 598 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية، عبارة عن 439 محطة طلمبات لخدمة شبكة الري و104 محطات طلمبات لخدمة شبكة الصرف و55 محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه.