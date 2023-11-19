انتشال جثة شاب من تحت أنقاض منزل منهار في بورسعيد

تمكنت إدارة الدفاع والحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، بقيادة العقيد هاني المهدي من انتشال جثة الشاب "عيد. ح"، وعمرة 26 سنة من محافظة المنيا، مركز أبو قرقاص، حيث عثر عليه تحت أنقاض منزل منهار بمحافظة بورسعيد، بنطاق حي الشرق، وذلك بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.

وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بدفن الجثة.

وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، موقع العقار المنكوب بحي الشرق، فور وقوع الحادث، وتلقت غرفة العمليات الإشارة بانهيار العقار، للوقوف على الحادث وتداعياته، وحجم الإصابات و الوفيات.

جاء ذلك بحضور اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

وتابع محافظ بورسعيد، أعمال رفع حطام العقار المنهار في حي الشرق، حيث يحاول رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، أعمالهم بالبحث عن مصابين أو وفيات أسفل العقار، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري في حالة وقوع أية إصابات.

ووجه الغضبان، الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الحادث وسرعة اتخاذ جميع الإجراءات تجاه الحادث والمصابين، وإعداد تقرير كامل مفصل عن الواقعة.

كما أصدر محافظ بورسعيد، توجيهاته بتوفير كل سبل الرعاية الصحية للمصابين الذين يتلقون علاجهم بأحدث المستشفيات.