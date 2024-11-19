وزير العمل يبحث مع سفير ماليزيا بالقاهرة التعاون المشترك

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، السفير محمد تريد بن سفيان، سفير دولة ماليزيا بمصر، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في كل مجالات العمل المشتركة.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وفي كافة المجالات، وأشادا بنتائج زيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده على التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمي مع مصر.

وبحث جبران مع السفير الماليزي، تعزيز العلاقات الثنائية، وتوحيد الرؤي والتنسيق في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني، لما تمتلكه الدولة الماليزية من نهضة في هذا المجال خاصة في قطاعات الإلكترونيات.

ووجه الوزير جبران دعوة إلى نظيره الماليزي،لزيارة القاهرة، لبحث سبل التعاون، وبحث إعداد مذكرة تفاهم في المجالات التي تخص قطاع العمل في البلدين، موضحًا أن مصر ترحب بزيادة حجم الاستثمارات الماليزية داخل البلاد، خاصة أن لديها استثمارات عديدة في مجالات الغاز الطبيعي وصناعة السيارات.

وأكد جاهزية وزارة العمل في توفير العمالة الماهرة والمُدربة لخدمة هذه الاستثمارات، بالتعاون مع الجانب الماليزي