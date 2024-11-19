لافروف يشيد برفض شولتس تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز طراز تاوروس

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالمستشار الألماني أولاف شولتس لرفضه تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز طراز "تاوروس".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن موقف شولتس الحالي هو موقف مسؤول".

وأعرب لافروف عن اعتقاده بأن تمسك شولتس بموقفه من حيث المبدأ، هو أمر جدير بالملاحظة بصورة أكبر في ظل الانتقادات الحادة لهذا الموقف من جانب حزب الخضر(الذي لا يزال شريكا في الائتلاف الحاكم مع حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي) أو من مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار فريدريش ميرتس.

وأشار لافروف إلى أن موقف شولتس يميزه عن البريطانيين والفرنسيين، موجهًا انتقادًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وواصفًا إياه بأنه أحد أبرز المحرّضين على الحرب.

من جانبه، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته لألمانيا بتسليم صواريخ "تاوروس". وصرح زيلينسكي في كييف بأن الوقت قد حان لأن تعيد برلين النظر في قرارها، في ضوء تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين المتعلقة بالأسلحة النووية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق من اليوم عقيدة نووية منقحة تقضي بأن أي هجوم تقليدي على روسيا من قبل أي دولة، بمشاركة دولة نووية، يعتبر هجوما مشتركا على بلاده، ما يخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية أمام موسكو.

وتزامنت موافقة بوتين على سياسة الردع النووي الجديدة مع مرور ألف يوم على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل العمق الروسي بصواريخ طويلة المدى توفرها الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم أن أوكرانيا أطلقت ستة صواريخ "أتاكمز"، أمريكية الصنع، على منطقة بريانسك الروسية خلال الليل.