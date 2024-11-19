النائب إيهاب منصور: إيرادات قانون التصالح قد تصل إلى 200 مليار جنيه

قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أنه كانت هناك منظومة غير سليمة نتج عنها 70% من المباني بدون ترخيص.

ولفت إلى أن وزارتي التنمية المحلية والإسكان عملتا على تغيير اشتراطات البناء وآليات التراخيص الخاصة بالبناء.

ونوه بأن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص في خلال 40 يوم وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء من المنبع.

ولفت إلى أنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون البناء تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية.

وأفاد بأنه تقدم باقتراح في قانون التصالح مفاده أن من تقدم وفقًا للقانون القديم ولم يحصل على نموذج "10" يكمل الأوراق ويحصل على نموذج "8" ويستكمل البناء، مشددًا على أن قانون التصالح على مخالفات البناء لديه القدرة على جمع من 150 لـ 200 مليار جنيه.

وتابع: «لابد من الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء في أقرب وقت، ولابد من إعادة النظر في محظورات القانون منها الأماكن المخصصة للسيارات (الجراجات)».