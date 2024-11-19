تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن تعادل الفراعنة أمام بوتسوانا، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وتعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا بهدف لكلٍ منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الأيام اللي فاتت، كان الإعلام بيتكلم عن منتخبات الشباب والناشئين، والأهلي هيلاعب الاتحاد، والزمالك هيلاعب المصري.. أيه ده يا جماعة».

وأضاف: «إزاي استاد القاهرة يتقفل؟، ماحدش سألنا عن رأينا في موضوع غلق الاستاد، مضيفًا: «أرضية استاد الدفاع الجوي سيئة جدًا وده أثر علينا وعلى اللاعبين».

وتابع: «كنت بعاني في الأيام الأخيرة في التدريب على أرضية الدفاع الجوي، أرضية سيئة جدًا.. أنا مش بحب ألعب غير على استاد القاهرة، أنا مش بلعب غير كام ماتش في السنة بس.. وبرضو بيراميدز يشكر إنه استضاف المباراة».

وزاد: «البعض غير راضي عن الأداء؟ من أيام الكابتن الجوهري مقدمناش الأداء ده».

وأتم: «كنت عايز انقل الماتش للمحلة ولكن الملعب مش متوافق عليه من الكاف.. وستاد هيئة قناة السويس بيستضيف مباريات تصفيات شمال أفريقيا».