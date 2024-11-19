وزارة العدل الأمريكية تعتزم المطالبة بإلزام جوجل ببيع متصفح الإنترنت كروم

قرر مسؤولو مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية المطالبة بإلزام شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت جوجل ببيع برنامج تصفح الإنترنت كروم فيما سيكون تحركا تاريخيا ضد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الوزارة ستطلب من القاضي الذي أصدر في أغسطس الماضي حكما بإدانة جوجل باحتكار سوق محركات البحث على الإنترنت بطريقة غير قانونية، بفرض إجراءات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل أندرويد الذي تطوره جوجل للهواتف الذكية.

وأضافت المصادر أن مسؤولي مكافحة الاحتكار والولايات الأمريكية التي انضمت إلى الدعوى القضائية ضد جوجل، يعتزمون أيضا إصدار توصية غدا الأربعاء للقاضي الاتحادي أميت ميهتا بفرض شروط لتراخيص البيانات.

وأشارت بلومبرج إلى أنه إذا وافق القاضي على طلبات وزارة العدل فإنه ستتم إعادة رسم خريطة سوق محركات البحث وقطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن هذه القضية بدأت في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وتعتبر أقوى تحرك من جانب الحكومة ضد شركة تكنولوجيا عملاقة منذ فشلت الحكومة الأمريكية في تقسيم إمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت منذ حوالي عقدين من الزمن.

ويعتبر امتلاك جوجل لأشهر محرك بحث في العالم أساسيا في قطاع إعلانات جوجل. ويتيح محرك البحث للشركة الأمريكية متابعة أنشطة مستخدمي الإنترنت ومعرفة تفضيلاتهم وهو ما يساعدها في توجيه الإعلانات إلى الفئات المستهدفة من الجمهور لكل إعلان.

كما تستخدم جوجل متصفح الإنترنت كروم لتوجيه المستخدمين نحو منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها جيمني على حساب المنصات المنافسة مثل شات جي.بي.تي من شركة أوبن أيه.آي وكوبايلوت من شركة مايكروسوفت.