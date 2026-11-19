أبدى إبراهيم المصري، قائد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وأكد المصري أن حصد البطولة يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين، خاصة أن اللقب جاء على حساب منافس قوي بحجم الزمالك، وهو ما يمنح التتويج أهمية إضافية.

وأوضح قائد الأهلي أن الفريق خاض المباراة بهدف واضح، وهو تحقيق الفوز وإضافة بطولة جديدة إلى سجل إنجازات النادي، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال اللقاء من أجل الوصول إلى منصة التتويج.

وأضاف أن روح المجموعة والتركيز والالتزام بالتعليمات الفنية كانت من أبرز أسباب تحقيق الانتصار، مشددًا على أن لاعبي الأهلي يضعون المنافسة على جميع البطولات هدفًا أساسيًا لهم.

واختتم إبراهيم المصري تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيواصل العمل بجدية خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات وإسعاد جماهير النادي.