التقى اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وممثل شركة الجسر العربي للملاحة، اليوم الخميس؛ لبحث سبل تطوير القزق البحري الكائن بجوار ميناء شرم الشيخ، ودراسة أوجه الاستفادة منه في أعمال إصلاح السفن وبناء اليخوت، بما يدعم الأنشطة البحرية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا المجال.

وتناول اللقاء، بحث إتاحة عدد من تراخيص اللانشات، وفقًا للشروط والضوابط والآليات المنظمة لذلك، كما جرت مناقشة أعمال التطوير المقترحة للقزق، وإمكانية الاستفادة من موقعه وإمكاناته في تقديم خدمات إصلاح وصيانة السفن، إلى جانب بناء اليخوت.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والأصول المتاحة بالمحافظة، ودراسة المشروعات التي تسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية، ودعم الاستثمار البحري، بما يعزز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية ومركز مهم للأنشطة والخدمات البحرية.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار القانوني، ومدير شئون البيئة بالمحافظة، ومدير المحميات.