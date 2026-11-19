قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن مركز ومدينة الحسينية انتهى من أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية، من خلال تركيب بلاط الإنترلوك والرصف، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بإجمالي مساحة بلغت 17 ألفا و250 مترا مسطحا، وبتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 100%.

وتابع المحافظ مع المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، الانتهاء من الأعمال التي شملت تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بنادي الحسينية الرياضي وحي المعاشات، على مساحة إجمالية بلغت 9450 مترا مسطحا، وبتكلفة 6 ملايين جنيه.

كما تضمنت الأعمال تطوير منطقة حي المحجوب، على مساحة إجمالية بلغت 7800 متر مسطح، وبتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان اليوم، استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، والارتقاء بالشوارع، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.