بحث المهندس فرج عثمان علي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مع المهندس أسعد مصطفى، نقيب المهندسين بالمحافظة، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الفنية والهندسية، ودعم برامج التدريب والتأهيل المهني للكوادر العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتناول اللقاء، وفقًا لبيان صادر اليوم الخميس، مقترحات تبادل الخبرات الفنية والهندسية، والاستفادة من الإمكانات العلمية والمهنية لنقابة المهندسين في إعداد وتأهيل الكوادر الهندسية، إلى جانب التنسيق لتنفيذ أنشطة وفعاليات مشتركة تواكب التطورات في مجالات البنية التحتية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر إن التعاون مع المؤسسات المهنية والعلمية يتيح تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات الهندسية، بما يدعم خطط الشركة، ويرفع كفاءة العاملين، ويسهم في تطوير منظومة التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب نقيب المهندسين بالأقصر عن استعداد النقابة لتوسيع التعاون مع الشركة، وتقديم الدعم المهني والفني بما يسهم في تنمية قدرات المهندسين ودعم جهود العمل بقطاع المرافق.