تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، أعمال الحملة الليلية المكبرة التي نفذها حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية وشرطة المرافق وإدارة المرور، وذلك لليوم الثاني عشر على التوالي، للتصدي للتلوث السمعي ومصادر الضوضاء، ورفع التعديات والإشغالات من حرم الطريق العام.

وأكد محافظ الدقهلية، في بيان إعلامي، استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لإعادة الانضباط إلى الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، ومنع استغلال الأرصفة وحرم الطريق بصورة غير قانونية، والتصدي لمصادر الضوضاء التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

وتابع الحملة ميدانيًا محمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة، بمشاركة اللواء إسلام الوكيل، مساعد مدير أمن الدقهلية، والعقيد صلاح نعيم، وكيل إدارة شرطة المرافق، والمقدم عبد الحميد الشوري، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، والرائد أحمد الباز، نائب مأمور قسم أول المنصورة، وعدد من قيادات وضباط وأفراد شرطة المرافق وحي غرب.

واستهدفت الحملة عددًا من الشوارع والمحاور الحيوية بنطاق حي غرب المنصورة، شملت شوارع عبد السلام عارف، والترعة، ومستشفى الصدر، والجلاء، والثانوية، والمشاية السفلية، والجمهورية، والسكة القديمة، وبنك مصر، وجيهان، وأحمد ماهر، والعبور، والجيش.

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 32 محضر إشغال طريق، والتحفظ على 343 مضبوطة متنوعة، شملت إشغالات المحال التجارية والمقاهي التي تجاوزت المساحات المرخصة واحتلت أرصفة المشاة، فضلًا عن التعامل مع تجمعات الباعة الجائلين وإخلاء نهر الطريق.

كما تضمنت الحملة رفع ومصادرة الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية والأعمدة والإطارات التالفة المستخدمة في حجز أماكن انتظار السيارات بصورة غير قانونية، وإزالة اللوحات الإعلانية واللافتات غير المرخصة التي تعوق الرؤية وتؤثر على المظهر الحضاري للشوارع، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد اللواء طارق مرزوق على استمرار الحملات اليومية والمكثفة، وعدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على الطريق العام، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة الأرصفة للمشاة، وتحقيق السيولة المرورية، والتصدي لمصادر الضوضاء والتلوث السمعي.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، مع متابعة الشوارع التي شملتها الحملات لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، وتحقيق الانضباط المستدام والحفاظ على المظهر الحضاري بمدينة المنصورة.