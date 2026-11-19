أظهر تقرير صادر عن محكمة المدققين الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يتحرك ببطء شديد فيما يتعلق بوضع ضوابط تنظيمية على المواد الكيميائية المشبعة بالفلور والبوليفلور.

وذكر التقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء، أن إجراءات فرض قيود على هذه المواد، المعروفة أيضا باسم "المواد الكيميائية الأبدية"، تستغرق حاليا خمس سنوات في المتوسط.

وتعد المواد الكيميائية المشبعة بالفلور والبوليفلور مواد كيميائية صناعية شديدة الثبات، حيث تتحلل ببطء شديد في البيئة، وترتبط بمجموعة من المشكلات الصحية.

وأشار تقرير محكمة المدققين إلى أنه لم يتم تسجيل معظم هذه المواد حتى الآن، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي يمتلك معلومات محدودة للغاية بشأن المخاطر المحتملة الناجمة عنها.

كما انتقد تقرير المحكمة اعتماد الشركات إلى حد كبير على الرقابة الذاتية في متابعة مدى امتثالها للوائح، مشيرا إلى أن ثلث دول الاتحاد الأوروبي لا تجري أي عمليات فحص على الإطلاق.

وتضم مجموعة المواد الكيميائية المشبعة بالفلور والبوليفلور أكثر من 10 آلاف مادة كيميائية صناعية تستخدم على نطاق واسع في المنتجات اليومية، مثل أواني الطهي، وتغليف الوجبات السريعة، ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى استخداماتها في القطاعات الصناعية.

وتتميز هذه المواد بقدرتها على مقاومة الماء والدهون والأوساخ، كما أنها تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، كما يمكن أن تتراكم في البيئة وفي جسم الإنسان بمستويات متزايدة بمرور الوقت.

وأوصت محكمة المدققين الأوروبية بتسريع الإجراءات التنظيمية للحد من هذه المواد، ومراجعة مدى ملاءمة الحدود القصوى المسموح بها في مياه الشرب، وتعديل الحدود المقررة لها في المواد الغذائية، فضلا عن دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في جهودها لرصد هذه المواد ومراقبتها.