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وافق مجلس الشيوخ البرازيلي، الأربعاء، على خطة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تهدف إلى ضبط إنفاق حكومته وزيادة الإيرادات، وذلك بعدما أثارت إعادة انتخابه في أواخر أكتوبر مخاوف المحللين في الأسواق بشأن الاقتصاد البرازيلي.

وعاد الرئيس /81 عاما/ بحزمة من الحوافز للناخبين، بعدما خسر الجولة الأولى من التصويت أمام فلافيو بولسونارو.

وتتضمن الحزمة المالية التي طرحتها الحكومة البرازيلية، والتي يتعين أيضا أن تحظى بموافقة مجلس النواب، قواعد جديدة لإبطاء نمو الإنفاق، وفرض قيود على الإعفاءات الضريبية للشركات، وسد الثغرات القانونية.

وتهدف الخطة إلى تحسين أوضاع المالية العامة بما يصل إلى 60 مليار ريال برازيلي (نحو 10 مليارات دولار) خلال العام المقبل.

وتكشف خطوة لولا عن التحديات التي تنتظر ولايته الرابعة غير المتتالية، في ظل تعرضه بالفعل لانتقادات من مختلف الأطياف السياسية، من اليسار واليمين.

ويرى كثير من أنصاره أن الخطة تشكل تهديدا لبرامج الرعاية الاجتماعية، في حين يعتبر منتقدوه في الأوساط المالية أنها محدودة الطموح.

ويرى كثير من المحللين أن الحزمة المالية التي طرحها لولا تعتمد بدرجة كبيرة على زيادة الإيرادات بدلا من خفض النفقات.

وأدى هذا التصور خلال الأيام الأخيرة إلى تراجع قيمة الأصول البرازيلية، بما في ذلك العملة المحلية.

كما أدت انتصارات لولا في عامي 2002 و2022 إلى تراجع فوري في قيمة الأصول البرازيلية، لكن أسواق الأسهم تمكنت في نهاية المطاف من التعافي من خسائر كبيرة.