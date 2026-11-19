تنظم دار الشروق ومكتبة القاهرة الكبرى حفل إطلاق رواية «آخر الماء أول الملح» للكاتب خالد الخميسي، في السادسة والنصف مساء السبت 5 ديسمبر، بمقر المكتبة في 15 شارع محمد مظهر بالزمالك.

وتناقش الروائية مي التلمساني خالد الخميسي في روايته الصادرة عن دار الشروق.

وعلى غلاف الرواية نقرأ:

«جاء «نهر» إلى الدنيا يحمل نورًا لا يُطفأ، في زمن غابر بلا اسم، ومكانٍ تائهٍ عن خرائط الذاكرة؛ حيث شيَّدت الحواضر متاهاتها من عرق البسطاء وتبخَّرت الأرواح تحت شمس القهر.

كبر الصبي في مدينة تعرف كيف تخاف، وكيف تصمت، وكيف تحفظ أسرارها خلف الأسوار، وحوله دارت ممالك وجيوش، وتصارع كهنة، وأحكم أصحاب الصولجان الحصار على النهر، وظنَّ الجميع أن الصراع على الأرض والملْك، لكن المعركة الحقيقية كانت على روح الإنسان.

لم يطلب نهر بطولة، ولم يسعَ إلى أن يكون علامة. لكن الحكايات راحت تكبر من حوله؛ فصار النور الذي يحمله رجاءً للبسطاء، وخطرًا في عيون الطغاة الذين غفلوا عن السِّرِّ الأعمق: أن الماء حين يحاصر لا يقهر، وينحسر ليترك خلفه ما لا تمسه يد الفناء.

«آخر الماء، أول الملح» ملحمة عبور لا سيرة هلاك، وعندما يغرق العالم في صمته الأخير، وتجفُّ آخر قطرة في عروق الأرض، يبدأ البعث... هناك؛ حيث يولد الإنسان من جديد: نقيًّا، لاذعًا، وقادرًا على البقاء».

خالد الخميسي كاتب ومنتج ومخرج وسيناريست، ولد في القاهرة عام 1962، وحاصل على ماجستير في العلوم السياسية من جامعة السوربون. صدر كتابه الأول «تاكسي» نهاية عام 2006، وتُرجم إلى عدة لغات. ومن مؤلفاته روايتا «سفينة نوح» و«الشمندر»، وكتاب «2011: نقطة ومن أول السطر»، إلى جانب دراسات اجتماعية وسياسية ومقالات صحفية.