أعرب عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وأكد حميد أن المواجهة لم تكن سهلة، في ظل قوة المنافس ورغبة الفريقين في حصد اللقب، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي تعاملوا مع المباراة بتركيز كبير منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية.

وأوضح حارس الأهلي أن التتويج بالبطولة جاء نتيجة مجهود جماعي من اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن روح الفريق ظهرت بوضوح خلال اللقاء وكانت أحد العوامل المهمة في تحقيق الفوز.

وأضاف أن حصد لقب السوبر يمثل خطوة مهمة لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من البطولات خلال الموسم الجاري، خاصة أن طموحات الأهلي دائمًا ما ترتبط بالمنافسة على جميع الألقاب.

واختتم حميد تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها المستمر للفريق، مؤكدًا أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق تطلعاتها.