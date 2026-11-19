انطلقت اليوم الخميس منافسات النسخة الـ37 من بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة 2026، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة، في إطار تجمع دولي يضم نخبة من أبطال اللعبة والمواهب الواعدة.

وتتضمن البطولة منافسات المصارعة الرومانية والحرة، بمشاركة اللاعبين واللاعبات في مختلف المراحل السنية، بداية من تحت 15 عامًا و17 عامًا و20 عامًا، وصولًا إلى منافسات الكبار، في مواجهات تجمع لاعبين من مدارس مختلفة وخبرات دولية متنوعة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 16 دولة، هي إنجلترا وروسيا وكوريا وباكستان والعراق والبحرين والسعودية والأردن وتونس وصربيا وبلغاريا وأوكرانيا وإستونيا وأفغانستان وأرمينيا، إلى جانب مصر البلد المستضيف.

من جانبه، أكد العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، أن استضافة النسخة الـ37 من بطولة إبراهيم مصطفى الدولية تمثل أهمية كبيرة للعبة في مصر، في ظل المشاركة الدولية المتميزة، والحرص على توفير أجواء تنافسية قوية تتيح للاعبين فرصة الاحتكاك بمختلف المدارس العالمية.

وأضاف أن الاتحاد يستهدف من تنظيم البطولة منح عناصر المنتخبات الوطنية فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات وتطوير مستوياتهم الفنية والبدنية، لا سيما مع مشاركة مختلف المراحل السنية، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل القارية والدولية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة إلى أن بطولة إبراهيم مصطفى باتت إحدى المحطات المهمة على أجندة اللعبة، لما تحمله من قيمة تاريخية وارتباطها باسم أحد أبرز رموز المصارعة المصرية، مؤكدًا حرص الاتحاد على مواصلة تطوير البطولة وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

واختتم سعيد صلاح تصريحاته بالتعبير عن ثقته في قدرة لاعبي المنتخب الوطني على تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال المنافسات، مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور، متمنيًا التوفيق لجميع الوفود المشاركة.