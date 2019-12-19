البنك المركزي الهندي يشتري سندات طويلة المدى

أقدم بنك الاحتياط الهندي (المركزي) على خطوة غير معتادة من خلال شراء السندات طويلة المدى، وبيع السندات قصيرة المدى، وهي وسيلة تستخدم في الولايات المتحدة لخفض أسعار الفائدة التي تقلل نشاط قروض التمويل العقاري لصالح إقراض الشركات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك المركزي الهندي القول إنه يعتزم شراء سندات بقيمة 100 مليار روبية (4ر1 مليار دولار) مدتها 10 سنوات بعائد سنوي قدره 45ر6% ، في حين سيبيع عدة شرائح من السندات القصيرة المدى بقيمة 100 مليار روبية وبعائد يبلغ 65ر6% و80ر7% و27ر8% و12ر8% وكلها تستحق السداد خلال 2020.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذا الإجراء يشبه الإجراء الذي اتخذه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عامي 2010 و2011 بهدف خفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد.

يذكر أن الاقتصاد الهندي يسجل أقل معدل نمو له منذ ست سنوات تقريبا، على خلفية ضعف الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.