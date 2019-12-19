رامي ربيعة يخرج مصابا في قمة الأهلي والإسماعيلي

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غادر رامي ربيعة، مدافع الأهلي، مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، بسبب الإصابة، في اللقاء المقام بين الفريقين على ستاد "المكس" بالإسكندرية، ضمن الاسبوع التاسع من بطولة الدوري العام.

واشتكى ربيعة في الشوط الثاني بالدقيقة 64، من العضلة الخلفية، ليجري السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تبديل إضطراري، بخروج اللاعب ونزول سعد سمير.

وسيخضع ربيعة للفحص الطبي عقب مران الفريق الأحمر غدًا الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق

وتشير النتيجة إلى تقدم الأهلي في النتيجة على الإسماعيلي 1 – 0، بهدف سجله وليد سليمان في الدقيقة 77.