 فيسبوك ترحب برأي مستشار للعدل الأوروبية بقانونية شروطها لنقل البيانات - بوابة الشروق
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فيسبوك ترحب برأي مستشار للعدل الأوروبية بقانونية شروطها لنقل البيانات

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 7:45 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 7:45 م

 

رحبت شركة فيسبوك اليوم الخميس بالرأي الذي قدمه أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، والذي قال إن الشروط التعاقدية التي تستخدمها فيسبوك لنقل البيانات الخاصة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة صالحة قانونا.

وقال محامي فيسبوك، جاك جيلبرت: "إننا ممتنون لرأي المحامي العام بشأن هذه التساؤلات المعقدة ... البنود التعاقدية القياسية توفر ضمانات مهمة لحماية بيانات الأوروبيين عند نقلها عبر الحدود".

وأضاف جيلبرت أن "البنود التعاقدية القياسية وضعتها وطبقتها المفوضية الأوروبية، وهي تمكِّن آلاف الأوروبيين من إنجاز أعمالهم على مستوى العالم".

يشار إلى أن رأي أي من مستشاري المحكمة لا يكون ملزما لها، ولكن غالبا ما يتبع قضاة المحكمة الأعلى في الاتحاد الأوروبي هذا الرأي. وتصدر المحكمة حكمها في وقت لاحق.

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