صحيفة جزائرية تكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2019

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كشفت صحيفة جزائرية عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية بعام 2019، والمقرر الإعلان عنه في شهر يناير المقبل بحفل سيقام في الغردقة.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي عن عام 2019، 10 لاعبين في قائمة أعلن الاتحاد الإفريقي عنها مطلع شهر ديسمبر الحالي، وشهدت تواجد ثنائي ليفربول محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما شملت القائمة أيضا الجزائري إسماعيل بن ناصر، ويوسف بلايلي، والمغربي حكيم زياش، والسنغالي كاليدو كوليبالي، النيجيري أوديون إيجالو، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج والكاميروني أندريه أونانا.

وذكرت صحيفة " DZ FOOT " الجزائرية، أن السنغالي ساديو ماني سيتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن عام 2019 متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رياض محرز الفائز بـ4 ألقاب بالموسم الماضي مع مانشستر سيتي، سيتواجد بالمركز الثاني خلف ماني، وأن صلاح سيأتي في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لم يكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالجائزة حتى الآن.