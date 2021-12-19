 أردوغان يجدد دفاعه عن سياسة خفض أسعار الفائدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان يجدد دفاعه عن سياسة خفض أسعار الفائدة

د ب أ
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:04 م | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:04 م

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مجددا دفاعه عن سياسة خفض أسعار الفائدة اليوم الأحد على الرغم من التراجع القوي لعملة بلاده.

وقال أردوغان، وفقا لتقرير لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن أسعار الفائدة تجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا، مضيفا أنه لن يسمح بأن يعاني مواطنوه من أسعار الفائدة.

وقد خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة يوم الخميس، ونتيجة لذلك تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار واليورو.

وعلى عكس الحكمة التقليدية، يعتقد اردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم بدلا من منعه.

وتم خفض سعر الفائدة من 15% إلى 14% ـ للمرة الرابعة على التوالي. ويبلغ معدل التضخم حاليا 21%.

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