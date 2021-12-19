ينطلق القمر الاصطناعي الإماراتي البحريني المشترك "ضوء 1" إلى محطة الفضاء الدولية بعد غد الثلاثاء، ليتوج بذلك جهود التعاون في القطاع الفضائي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وسيجرى إطلاق "ضوء 1" على متن رحلة "سبيس أكس 24-سي أر إس" وسيحمله الصاروخ "فالكون 9"، بعد خضوعه لعدد من الاختبارات لمحاكاة البيئة الفضائية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، وسيصل "ضوء 1" إلى محطة الفضاء الدولية، ولاحقاً سيتم التحكم فيه وإيصاله إلى مداره تحت إشراف وكالة الفضاء اليابانية.

ويعد "ضوء 1" ثمرة للتعاون البناء بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين، ويترجم هذا المشروع الفضائي المشترك عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين، ومستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وعلى رأسها قطاع الفضاء، بحسب "وام".

ويعتبر "ضوء 1" من الأقمار الاصطناعية متناهية الصغر "النانو مترية"، ولكنه لا يختلف من ناحية التكنولوجيا المستخدمة في تصميمه عن غيره من الأقمار الاصطناعية الأكبر حجماً، وهو من الأقمار المكعبة "كيبوسات" ويتكون من 3 وحدات أو ما يسمى "3 يو كيوب سات".

وعند وصوله إلى مداره حول الأرض، سيقوم القمر الاصطناعي "ضوء 1" برصد ودراسة انبعاثات أشعة جاما الأرضية الناتجة عن العواصف الرعدية والسحب الركامية، وستكون البيانات العلمية التي سيجمعها متاحة لأغراض البحوث والدراسات العلمية، ويمكن لهذه البيانات العلمية القيمة أن تكون مرجعاً لأبحاث مختلفة في نفس المجال، إضافة إلى إمكانية مشاركة هذه البيانات والتعاون في دراستها مع مراكز أبحاث مختلفة حول العالم.

يشار إلى أن التعاون الفضائي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين يشهد تطورات متسارعة بهدف تحقيق طموحات وخطط الدولتين في القطاع الفضائي، وبالإضافة إلى القمر الاصطناعي المشترك «ضوء 1»، تقوم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبو ظبي بتدريب نخبة من منتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على تقنيات الفضاء وإشراكهم في تنفيذ عدة مشاريع بما أسهم في تأهيلهم وإكسابهم خبرات في قطاع الفضاء في مملكة البحرين.