سيارة نصف نقل تقتحم كمين شرطة وتصيب ضابطا وقهوجي في الإسكندرية

أصيب شخصين "ضابط، وعامل قهوجي"، وتحطمت 3 سيارات ملاكي، مساء اليوم السبت؛ إثر اقتحام سيارة "نصف نقل" لكمين شرطة، في منطقة الإبراهيمية، وسط الإسكندرية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول اقتحام سيارة مجهولة لكمين شرطة، كائن عند تقاطع شارع اللاجتيه، مع عمر لطفي، منطقة الإبراهيمية، وأصيب شخصين.

وبانتقال الكول الأمني التابع للقسم، وشرطة المرور، إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف، تبين من الفحص الأولي، أنه أثناء "نصب" كمين شرطة في الشارع، لضبط الحالة الأمنية، تصادف مرور سيارة "نصف نقل" وعندما استوقفها الضابط، وطلب من قائدها إبراز الرخصة، وتحقيق الشخصية، فوجئ به يقتحم الكمين محاولًا الهرب.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد ذكر شهود العيان في محضر الشرطة الأولي، أنه وأثناء هروب قائد السيارة اصطدم بالضابط، وعامل بمقهى "المحروسة" الكائن في ذات المنطقة، فضلًا عن اصطدامه بـ3 سيارات أخرى تصادف مرورها في الشارع وحدث إحداث تلفيات بها.

وتمكنت الشرطة بمساعدة الأهالي من ملاحقة قائد السيارة، وتم الإمساك به، فضلًا ضبط شخص أخر كان يجلس إلى جواره، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، تم التحفظ على السيارة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.