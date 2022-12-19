إيقاف أعمال بناء مخالفة وفك شدة خشبية بجوار عمارات الخيالة في حي البساتين

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار حملات ضبط ومنع وإزالة مخالفات البناء وحماية أراضي أملاك الدولة من كل التعديات بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، وبصورة مكثفة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لإزالة كل التعديات في المهد، طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأوضحت، اليوم الإثنين، جهود الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء طارق عابد، مشيرة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بجوار سور عمارات الخيالة، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري المتابعة.

ووجهت بالمرور على الكنائس بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية وتحسين مستوى الخدمات، موضحة أن إدارة الإنارة بحي البساتين تراجع أعمدة وكشافات الإنارة حول الكنائس، وفقا لخطة عمل جاري استكمالها، إلى جانب متابعة أعمال النظافة والتجريد ورفع مخلفات القمامة والأتربة من منطقة المعراج السفلى والمعراج العلوي وطريق الأوتوستراد ومحور حسب الله الكفراوي، وإصلاح صرف صحي أمام عمارة رقم 43 شارع أبو بريك، واستمرار أعمال إصلاح كابل كهرباء بالجزيرة الوسطى بشارع اللاسلكي أمام شركة الغاز، وأعمال تركيب غطاء بياره صرف صحي أمام عمارة رقم 2 من عمارات الشركة السعودية، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ومن جانبه، وجه رئيس حي البساتين، الأجهزة التنفيذية من مديرى الإشغالات والمتابعة الميدانية ومشرفى المربعات بالحى، بإزالة تعديات، حيث تم إيقاف مخالفة بشارع الطويل من شارع 500، منوهًا بإزالة الأعمال في المهد وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة وعدم استغلال الأرصفة الجانبية أو التعدى على حرم الطريق التى تعيق حركة المواطنين.