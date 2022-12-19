رئيس وزراء بريطانيا: أي دعوة أحادية لوقف إطلاق النار من قبل روسيا ستكون «بلا مغزى»

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن أية دعوة أحادية الجانب لوقف إطلاق النار من قبل روسيا ستكون "بلا مغزى على الإطلاق في السياق الراهن".

وأضاف سوناك - في تصريحات خلال قمة قادة القوة الاستكشافية المشتركة المنعقدة في العاصمة اللاتفية ريجا أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - إن "مثل هذه الدعوة من روسيا ستكون زائفة، وستُستخدم من قبل روسيا لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز جنودها".

وأكد سوناك أن "تصميمنا الجماعي واضح، نحن دعمنا وسنواصل دعم أوكرانيا. هذا أولا وقبل كل شيء لأن أمنهم من أمننا."

وتتألف القوة التي تقودها المملكة المتحدة من مجموعة من 10 دول في شمال أوروبا وهي الدنمارك وإستونيا وفنلندا وايسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.

وفي السياق ذاته، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة وجهها عبر "الفيديو كونفرنس"، قادة قمة القوة الاستكشافية المشتركة، على مواصلة دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية لتسريع حركة القوات المسلحة الأوكرانية نحو الفوز.