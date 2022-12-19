الحكومة اليمنية تطالب بإجراءات دولية ملموسة لوقف هجمات الحوثيين



طالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، بإجراءات دولية ملموسة وحازمة لوقف هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.



وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، إن بن مبارك التقى في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، وبحث معه الوضع في اليمن من جوانبه المختلفة على ضوء إحباط مليشيا الحوثي لجهود تحقيق السلام وشنها حربا اقتصادية على الشعب.



وقال بن مبارك في اللقاء إن العدوان الحوثي بالطائرات المسيرة الإيرانية على المنشآت الحيوية يعتبر انتهاكا جديدا للقانون الإنساني الدولي، ويندرج ضمن الاجندة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار.



وحذر بن مبارك من أن استمرار استهداف المنشآت النفطية في اليمن ستكون له عواقب وخيمة على كافة الأصعدة وبشكل خاص على الصعيد الإنساني.

وشدد بن مبارك على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ملموسة إزاء هذه الأعمال الإرهابية والوقوف بشكل حازم ضد الدور التخريبي لمليشيا الحوثي، ودعم كافة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اليمنية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيا منظمة إرهابية.



وأوضح بن مبارك أن مليشيا الحوثي من خلال ما تقوم به من أعمال إرهابية وتهديدها لخطوط الملاحة الدولية ولإمدادات الطاقة وموانئ الشحن الدولية لم تعد مجرد تهديد محلي أو تمرد داخلي، بل أضحت تمثل تهديدا للمصالح الدولية وتحديا يجب مواجهته بكافة السبل الممكنة.



وخلال الفترة الأخيرة، شنت جماعة الحوثي هجمات على موانئ نفطية في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، ما تسبب بوقف تصدير النفط، وسط تحذيرات من عواقب إنسانية وخيمة لهذا التصعيد.