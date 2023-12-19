اعتقلت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عددا من المعتصمين داخل مقر الكونجرس، بسبب الحرب في غزة، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن تدعو لوقف القتال.

وأفادت شبكة الجزيرة الإخبارية، بأن المعتصمين داخل مقر الكونجرس كانوا يطالبون بوقف الحرب على غزة.

والأسبوع الماضي، نشرت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو يوثق اعتقال شرطة الكونجرس عددا من المتظاهرين المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتستمر المظاهرات في الولايات المتحدة، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع نيويورك، يوم أمس الأحد، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وصعد المتظاهرون على جسر بروكلين في العاصمة الأمريكية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار.

وتأتي المظاهرات على خلفية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار طرح في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

واليوم يصوت مجلس الأمن مجددا على مشروع قرار جديد بدعوة من الإمارات، يدعو الى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية" في غزة.