سفير مصر بالكويت يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل نواف الصباح

قدم سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل صباح في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وعقب تقديم واجب العزاء .. أكد شلتوت ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، على عمق وتاريخية وأخوية العلاقات المصرية الكويتية .. مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على تقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل، وأن الدولة المصرية جاءت في طليعة الدول التي أعلنت الحداد فور إعلان الوفاة.

وقال السفير المصري: "إن لدولة الكويت وشعبها وأسرة الصباح مكانة خاصة في قلوب المصريين".. مؤكدا عمق العلاقات الوطيدة والممتدة بين القيادة السياسية في البلدين الشقيقين والتوافق التام بينهما في كل القضايا الإقليمية والدولية.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعلنت أنه سوف يتم استقبال سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بالكويت اليوم لتقديم واجب العزاء لأمير البلاد.