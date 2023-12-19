شهد أمس الاثنين تسريح مئات العاملين بالمطارات الإسرائيلية وفصل العشرات من المستوطنين العاملين بشركة إيباي العالمية، بينما تم ربط القرارين بتبعات عملية طوفان الأقصى، لتكون موجة الفصل والتسريح من العمل من أحدث الآثار الاقتصادية للحرب على المستوطنين الإسرائيليين.



وذكر موقع "كالكلست" العبري، أن شركة إيباي العالمية قررت فصل ربع عمالتها في إسرائيل، إذ يقدر العاملون لديها من الإسرائيليين بـ250 شخصا.



وأوضح الموقع أن القرار مرتبط بتداعيات الحرب التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية كان، في سياق متصل، أن سلطة المطارات الإسرائيلية سرحت 600 موظف في إجازات غير مدفوعة الراتب، بينما قلصت وظائف 1000 آخرين من العاملين بالمطارات بـ70%.



يذكر أن القرارين الأخيرين جاءا بعد توضيح إحصائيات رسمية بتزايد معدلات البطالة بين الإسرائيليين بشكل واضح منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.