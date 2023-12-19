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زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو دون إعادة مناطق سيطرت عليها روسيا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 10:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 10:51 م

رفض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بدون الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

وقال زيلينسكي، للصحفيين في كييف اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لن توافق على انضمام مقسم "لم نتلق مثل هذا المقترح من أي من شركائنا، أنا أيضا أرى أنه من الصعب تصور كيف سيبدو هذا".

وأضاف أن أقوى ضمان أمني لأوكرانيا سيكون الانضمام إلى الحلف الدفاعي الغربي كدولة مكتملة.

وكان الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوج راسموسن قد اقترح أنه يمكن قبول انضمام أوكرانيا في الحلف العسكري حتى إذا لم تكن تسيطر على كل أراضيها، معتبرا أن هذا سيردع روسيا عن مهاجمة الأراضي الأوكرانية.

وبالمقابل، تستطيع أوكرانيا التركيز على المعارك على خط الجبهة بعيدا عن أراضيها الداخلية، ووفقا لراسموسن.

وفي مؤتمر صحفي في كييف بمناسبة نهاية العام، أعرب زيلينسكي عن شكره لألمانيا لمساعدتها، وأشاد بها باعتبارها ثاني أكبر داعم لأوكرانيا ماليا وعسكريا.

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