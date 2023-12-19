حزب الله يستهدف موقع المالكية الإسرائيلي وإسرائيل تقصف مناطق بجنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ‌‏دبابة "ميركافا" قرب موقع "المالكية" الإسرائيلي بالأسلحة ‏المناسبة. واستهدفت القذائف المدفعية، والطائرات المسيرة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الثلاثاء عدداً من المناطق جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، إستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏03:30 من بعد ظهر‎ ‌‏يوم ‏الثلاثاء 19-12-2023، ‌‏دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة ‏المناسبة، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح ومن ‏فيها".‏

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان في وقت سابق اليوم أن عناصره استهدفوا ظهر اليوم الثلاثاء، موقع ‏"المطلة" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، أحد عناصرها هو أحمد حسين الحاج علي من بلدة الحلوسية وسكان بلدة العباسية في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 111.

وعصر اليوم، أطلقت القوات الإسرائيلية عدد من القذائف الفوسفورية "المحرمة دوليا" على المنطقة الواقعة بين بلدتي "عيترون" و"بليدا"، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. كما أطلقت القذائف على أطراف بلدة "مروحين" جنوب لبنان.

واستهدف صاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم منطقة "عين علما" بين بلدتي "الناقورة" و"علما الشعب" الحدوديتين جنوب لبنان. واستهدفت مسيرة إسرائيلية بعدة صواريخ الأطراف الجنوبية -الشرقية لبلدة "مارون الراس" الحدودية الجنوبية.

وقصفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم أيضا أطراف بلدة "الناقورة" و"جبل اللبونة"، بحسب الوكالة. وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية على منطقة "اللبونة" وأطراف بلدات " الجبين" و" شيحين" و"طيرحرفا."

وأطلقت دبابة ميركافا إسرائيلية بعد ظهر اليوم القذائف باتجاه بلدة "يارون" جنوب لبنان. وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي "الناقورة "و"علما الشعب" و"جبل اللبونة" المحاذي للخط الازرق عند الحدود الجنوبية.

وأدى انفجار صاروخ إسرائيلي اعتراضي في أجواء مدينة "بنت جبيل" إلى سقوط أجزاء منه على أحد المنازل خلف مبنى المدرسة المهنية في المدينة، ما أدى الى إصابة شخص سوري ونجله إصابة طفيفة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أحد المنازل المستهدفة مرات عدة في منطقة "الجبل" في بلدة "ميس الجبل"، كما قصفت بساتين الزيتون بين بلدتي "ديرميماس" و"كفركلا" الحدوديتين جنوب لبنان. كما قصفت محيط بلدة "رميش" و " وادي السلوقي" جنوب لبنان.وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة "حولا" وأطراف بلدة "عيترون" .

ونفّذت طائرات إسرائيلية مسيرة ثلاث غارات استهدفت الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة "مارون - الراس" الحدودية جنوب لبنان.

وقبل ظهر اليوم الثلاثاء استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة "بليدا" الحدودية الجنوبية، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام. كما قصفت "تلة العويضة، "وأطراف بلدة " حولا" الحدودية الجنوبية، وأطراف بلدة "الخيام" جنوب لبنان بقذيفتين فوسفوريتين.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.