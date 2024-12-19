نقاش بمجلس النواب لتخصيص أراضي هيئة الأوقاف لإقامة معهد أزهري ومركز شباب

ناقش مجلس النواب في خلال اجتماعات لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والشباب والرياضة، طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تخصيص أراضٍ تابعة لهيئة الأوقاف المصرية لإقامة معهد أزهري ومركز شباب، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ومجلس النواب لخدمة المشروعات المجتمعية.

استعرضت لجنة الشئون الدينية والأوقاف طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، الذي طالب بتخصيص قطعة أرض بقرية بلاي بمركز طنطا، محافظة الغربية؛ لإقامة معهد أزهري للبنات، وشارك في المناقشات عدد من مسؤولي الهيئة، منهم رانيا محمد عبد الفتاح، والمهندس مجدي غنيم، والأستاذ محمود النجدي، عصام صالح.

أوضح النواب في خلال الاجتماع أهمية إقامة معهد أزهري للبنات في قرية بلاي، مؤكدين أن المشروع يمثل إضافة نوعية للتعليم الأزهري ويسهم في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الأجيال القادمة.

كما ناقشت لجنة الشباب والرياضة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب بلال النحال، الذي تناول تخصيص قطعة أرض بقرية منشية المعازي، بمحافظة البحيرة؛ لإقامة مركز شباب. شارك في الاجتماع المهندس محمد حسني مهران، الذي أوضح دور الهيئة في دعم المشروعات التي تخدم الشباب وتعزز الأنشطة الرياضية والترفيهية.

أكد ممثلو هيئة الأوقاف المصرية التزامهم بحماية أراضي الوقف واستثمارها بما يحقق عائدًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا، مشددين على أهمية الالتزام بشروط الواقفين في جميع المشاريع المقترحة وتوجيه العائد لخدمة الأهداف الخيرية والتنموية.

اختُتمت الاجتماعات بتأكيد التعاون الوثيق بين الهيئة ومجلس النواب، مع الالتزام بدراسة كل الطلبات المقدمة، والعمل على تحقيق أفضل النتائج التي تخدم المجتمع، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في القرى والمحافظات.