استشهاد مسنة فلسطينية برصاص إسرائيلي شرق نابلس بالضفة الغربية

استشهدت مسنة فلسطينية، اليوم الخميس، جراء إصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية التي شنت عملية عسكرية في مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، استشهاد مسنة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاقتحام المتواصل لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مسنين "65 عاما" بالرصاص الحي، أحدهما مسنة أصيبت بجروح خطيرة، سرعان ما أعلن عن استشهادها.

وأضاف أن شابا /21 عاما/ أصيب هو الآخر بالرصاص الحي في البطن، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تعرقل طواقم الإسعاف من الوصول إلى إصابات أخرى في المخيم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، تلتها قوات معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة، وانتشرت في عدة أحياء.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت داخل أحياء المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة المواطنين بالرصاص الحي.

وأشارت إلى أن تلك القوات نشرت قناصتها على أسطح بعض المباني في محيط المخيم، موضحة أن المواجهات ما زالت مستمرة داخل أحياء المخيم.