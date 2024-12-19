وسائل إعلام إيطالية: بايدن يزور الفاتيكان للمرة الأخيرة في يناير

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ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، سيلتقي مرة أخرى بصفة رسمية مع بابا الفاتيكان، فرنسيس، قبيل انتهاء فترة ولايته في يناير المقبل.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية، اليوم الخميس، عن مصادر كنسية، أن اللقاء سيتم في الفاتيكان، مطلع يناير المقبل.

ولم يصدر تأكيد رسمي لنبأ الزيارة، على الفور.

وكان بايدن "82 عاما"، التقى بابا الفاتيكان "88 عاما" لآخر مرة في يونيو الماضي، خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إقليم بوليا بجنوب إيطاليا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي كاثوليكي متدين.

وكان بابا الفاتيكان استقبله لآخر مرة في أكتوبر من عام 2021.