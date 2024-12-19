 51 شهيدا جراء غارات للاحتلال في غزة.. وارتفاع عدد شهداء الضفة - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2024 5:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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51 شهيدا جراء غارات للاحتلال في غزة.. وارتفاع عدد شهداء الضفة

وكالات
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 5:45 م | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 5:45 م

قالت مصادر طبية لشبكة الجزيرة نت الإخبارية، إن 51 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، 42 منهم شمالي القطاع.

وفي الضفة الغربية، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون، في قصف مركبة بمخيم طولكرم اليوم الخميس. وأظهرت مقاطع فيديو، اشتعال النيران بالكامل في المركبة، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت خلية في طولكرم".

وبهذا، يرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ الصباح إلى 6، اثنان منهم في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ السابع منذ أكتوبر 2023، إلى 824، بينهم 168 طفلا، وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

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