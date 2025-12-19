الحصر العددي لدائرة بلبيس يظهر تفوق «النقيطي ورشيد وصيام» بالشرقية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية، ومقرها مركز بلبيس في محافظة الشرقية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 668 ألفا و978 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 129 ألفا و530 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 125 ألفا و586 صوتا، بينما الأصوات الباطلة بلغت 3944 صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق المرشح علي النقيطي، مستقل، حيث حصل على 87 ألفا و383 صوتا، والمرشح رشيد عامر، مستقل، حصل على 63 ألفا و16 صوتا، وحاتم صيام، عن حزب مستقبل وطن، حصل على 58 ألفا و989 صوتا، مقابل حصول كمال شعيب، عن حزب حماة الوطن، على 58 ألفا و794 صوتا، وسحر عتمان، عن حزب العدل، على 58 ألفا و26 صوتا، وعبدالله فهمي الرماح، مستقل، على 50 ألفا و550 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.