 طقس مستقر في الإسكندرية وسط توقعات بتقلبات مفاجئة خلال الأيام المقبلة
الجمعة 19 ديسمبر 2025 2:22 م القاهرة
طقس مستقر في الإسكندرية وسط توقعات بتقلبات مفاجئة خلال الأيام المقبلة

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 2:11 م | آخر تحديث: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 2:11 م

تشهد مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية؛ حيث يسود طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا، مع هدوء في حركة الرياح واستقرار في حالة البحر، بما يسهم في انتظام الأنشطة اليومية وحركة الملاحة.

وفي الوقت ذاته، تشير التوقعات إلى احتمالية حدوث تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة، تتراوح بين نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، خاصة على المناطق الساحلية وفق تقرير غرفة عمليات المحافظة.

وأكدت الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استمرار رفع درجة الجاهزية، ومتابعة تطورات حالة الطقس أولا بأول، مع التأكد من جاهزية منظومة الصرف الصحي ومعدات الطوارئ للتعامل الفوري مع أي مستجدات، حفاظا على سلامة المواطنين واستقرار الخدمات الحيوية.

