الحصر العددي لدائرة طوخ وقها يظهر تفوق مصطفى النفيلي وياسر قدح بالقليوبية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة الثانية بطوخ وقها في محافظة القليوبية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق مصطفى بيومي محمد بيومي النفيلي حزب مستقبل وطن ، حيث حصل على 66 الف و597 صوتا، و حصول ياسر منصور محمد قدح مستقل على 44 الف و643 صوتا.

وبلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 442 الف و622 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 93 الف و171 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 86 الف و823 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 6348 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.