الحصر العددي لدائرة ديرب نجم يظهر تفوق السويدي وتركيا في الشرقية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة، ومقرها مركز ديرب نجم في محافظة الشرقية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 428 ألفا و579 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 123 ألفا و234 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 120 ألفا و885 صوتا، بينما الأصوات الباطلة بلغت 2349 صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق المرشح طلعت السويدي، عن حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 90 ألفا و517 صوتا، والمرشح عبدالباقي تركيا، مستقل، حصل على 54 ألفا و578 صوتا، مقابل حصول أحمد الجوهري، مستقل، على 53 ألفا و857 صوتا، وحامد الصويني، مستقل، على 42 ألفا و818 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.