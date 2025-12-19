نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من الأقصر احتفالًا بعيدها القومي

تشهد محافظة الأقصر، اليوم، نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وإذاعة القرآن الكريم، من مسجد السيد يوسف الحجاجي بمنطقة الكرنك، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ووجّه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، دعوة مفتوحة لأهالي المحافظة للمشاركة في أداء صلاة الجمعة بمسجد السيد يوسف الحجاجي، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي تجسيدًا لقيمة الأقصر الدينية والتاريخية، وحرص الدولة على إحياء المناسبات الوطنية في أجواء روحانية تجمع بين العبادة والانتماء الوطني.

ومن المقرر أن تُقام الصلاة بحضور الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من قيادات المحافظة والتنفيذيين، إلى جانب قيادات مديرية الأوقاف بالأقصر، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق.

وكان الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قد عقد لقاءً موسعًا مع قيادات وأئمة مديرية الأوقاف في الأقصر، وذلك بمكتبة مصر العامة بالمحافظة، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الأئمة، ومتابعة سير العمل الدعوي، وتعزيز دور الإمام في بناء الوعي وخدمة المجتمع.