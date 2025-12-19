الحصر العددي لدائرة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية يظهر تفوق هاني شحاتة

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة الاولى بنها وكفر شكر في محافظة القليوبية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق هاني احمد شحاته مستقل، حيث حصل على 42 الف و 1 صوتا، مقابل حصول منافسه حازم عبدالرازق حمد عايش حزب حماة وطن على 31 الف و 641 صوتا.

وبلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 647 الف و705 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 77 الف و847 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 73 الف و615 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 4 الالاف و232 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.