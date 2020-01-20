أعلن قصر باكنجهام الملكي، يوم الأحد، عن تجريد الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميجان ماركل، من الألقاب الملكية، في بيان عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ليصبح بذلك من حق الزوجين حرية التعامل مع عامة الشعب.

وذكر القصر، في بيانه، أن أهم الشروط التي وردت في اتفاق الخروج، هو تعهد الزوجين بأنهما سيستمران في التمسك بقيم جلالة الملكة في كل شيء يفعلانه.

يأتي هذا بعد إعلان الزوجين، قبل أسبوع، تنحيهما عن الواجبات الملكية ورغبتهما في تقليصها، وقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية وتحقيق الاستقلال المالي.

وقالت صحيفة "ديلي بيست"، إنه بعد تخلي الأمير هاري وزوجته عن مهامهما الملكية، فإنهما لن يتلقيا أي دخل من قصر بكنجهام الملكي في إنجلترا، مضيفة أن الزوجين أسسا علامة تجارية تحمل اسم "ساسكس رويال"، حسبما تقول مصادر من القصر الملكي، وبالتالي أصبحت لديهما القدرة على تقرير مستقبلهما؛ لأنها تعد مصدرا حيويا للإيرادات المستقبلية، فيما لايزال تمويل خطة تأمين الزوجين "غير واضحة".

وطوّر هاري وميجان العلامة التجارية الخاصة بهما بشق الأنفس خلال السنوات القليلة الماضية، فعملا على الترويج لها من خلال إنشاء صفحة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليكونا 10 ملايين متابع، بالإضافة لإنشاء مواقع ويب ووضع العلامة التجارية لمئات المنتجات في العام الماضي، لكن على الرغم من ذلك توجد احتمالات بأن تصبح استجابة الجمهور "سلبية"؛ نتيجة خروج الزوجين من العائلة الملكية، خاصة مع استمرارهما في استخدام لفظ "ملكية" في العلامة التجارية.

من جانبه، قال مصدر كبير في قصر باكنجهام، للصحيفة، يوم السبت، إنه إذا احتفظ هاري وميجان بلفظ الملكية في العلامة التجارية؛ فستمثل مشكلة يجب حلها، وبالتالي إذا اضطر الزوجان للتخلي عن لقب الملكية في علامتهما التجارية؛ فستتغير العلامة ويمثل تحديا كبيرا للدخل المادي.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم اطلاع الأمير تشارلز، والد الأمير هاري، بأنه سيستمر في تمويل الزوجين من أمواله الخاصة، والتي تأتي من الأراضي والممتلكات الهائلة التي تشكل دوقية كورنوول، وهي عبارة عن أراض أو منطقة نفوذ تغطي نفقات العائلة المالكة، فيما تشير التقديرات إلى أن الأمير تشارلز كان يمنح هاري وميجان ما بين مليوني إلى 4 ملايين دولار سنويًا.