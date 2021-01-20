مدرب الأرجنتين: الهزيمة أمام الدنمارك في مونديال اليد «طبيعية»

قال مانولو كاديناس المدير الفني لمنتخب الأرجنتين إنه يرى أن الهزيمة أمام الدنمارك كانت نتيجة طبيعية رغم محاولة فريقه التقدم في بداية الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.

ونجح منتخب الدنمارك في الفوز على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 31 / 20 في ثالث لقاءاته بالمجموعة الرابعة بعدما حقق الفوز على البحرين والكونغو الديمقراطية ليتأهل إلى الدور الرئيسي محققا العلامة الكاملة.

وأشار مدرب الأرجنتين إلى أن "النتيجة طبيعية فى ظل مواجهة بطل العالم وهو منتخب الدنمارك، حاولت الدفاع إلى أقصى حد ولكن الهجمات المرتدة من جانب منتخب الدنمارك كانت أقوى."

أما لاعب منتخب الأرجنتين بيدرو مارتينيز، فقال "حاولنا تقليل الفارق على قدر الإمكان أمام الدنمارك، ونجحنا بالفعل في التصدي لأكثر من هجمة ولكن قوة المنتخب الدنماركي تفوقت."

وعلى الجانب الآخر، قال نيكولاي ياكوبسن المدير الفني للمنتخب الدنماركي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبطولة اليوم الأربعاء "الفريق قدم بداية غير متوقعة ولكن سرعان ما نجح في تدارك الأهداف وقلب الموازين لصالحه حتى انتهاء اللقاء."

وقال ياكوبسن "فوجئت بخسارة مصر أمام السويد. كما علي أن أشيد بالمنتخب الياباني في هذه البطولة".

وأشاد مدرب المنتخب الدنماركي بنظام الفقاعة الطبية، مشيرا إلى أن "تطبيقه صعب ولكن الدولة المصرية واللجنة المنظمة نجحتا في تطبيقه، هو نظام جيد ونجحنا في التعامل معه بعد فترة من التأقلم عليه."

وأبدى أندرس زاكزياسن لاعب المنتخب الدنماركي سعادته بالفوز في جميع المباريات بالدور الأول، مشيرا إلى أن "هذا الفوز سيعطي الفريق دفعة معنوية قوية في الدور الرئيسي".